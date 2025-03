Wall of Awesome Tour 2025

It’s finally here! An up-close tour/view of the Wall of Awesome and some stories about so many creative people who made it happen. Virtual hugs to all!

Like what I do here? Consider supporting me and Sea Green Zines on Ko-Fi: https://ko-fi.com/seagreenzines



My PO Box:

Nyx @ Sea Green Zines

PO Box 378

Murray Bridge, SA 5253

Australia



Awesome People/Places Mentioned:

*Idle Emma – https://puddlesidemusings.wordpress.com

*Label Obscura – https://labelobscura.bandcamp.com/merch



*Natalie Michelle Watson – https://www.buonclothing.com

*Latibule/Juuniper – https://www.instagram.com/juunikko/

*Bots Is Bots – https://botsisbots.blogspot.com

*Creep Spine – https://www.etsy.com/au/shop/creepspinezine

*True Zine Marin – https://www.instagram.com/truezinemarin/

*Zippity Zinedra – https://www.instagram.com/zippityzinedra/

*MissMuffcake – https://linktr.ee/Missmuffcake

*Tash/A Zine Thing – https://www.instagram.com/tash_tasha_tashy/

*Slow Quest – https://www.slowquest.com

*Portland Buttonworks – https://portlandbuttonworks.com/

*Feral Publicartion – https://www.feralpublication.com

*Henry & Fafa – https://www.instagram.com/henryjaepelt/

*Hadass – https://hadass420.wordpress.com

*Echo Zines – https://echopublishing.wordpress.com

*Amy Lou Bogen/Lost Projects – https://www.amyloubogen.com

*Shit’s Fucked – https://www.instagram.com/the.shitsfucked/

*JEM Hast – https://www.instagram.com/jem.hast/



*Black Wolf – https://jenerations.me

*Dystatic – https://iuoma-network.ning.com/profile/dystatic

*Adrian Ceroni – https://www.deviantart.com/shadree

*Sheinicorn – https://linktr.ee/_godsavethequeer__



*Zappix Art – https://linktr.ee/zappixart

*Birch Rosen – https://birchrosen.com

*Billy – https://iknowbilly.com

*Craig – https://zinerun.wordpress.com/

*Laura – https://linktr.ee/laurabibby

*Chloe Henderson – https://linktr.ee/CoinOpPress

*Lee (Ground) – https://linktr.ee/thescreeverzine

*Small Zine Volcano – https://smallzinevolcano.bigcartel.com

*Comic Prov – https://comicprov.tumblr.com/

*Monster Ducky – https://www.instagram.com/themonsterducky/

*Ker-bloom! – https://kerbloom.bigcartel.com

*Comics and Beer – https://www.etsy.com/shop/createorperishshop/

*Stoner Zines – https://linktr.ee/stonerzines

*Bec – https://becsheedydraws.com

*Ryan of Pocket Thoughts – https://www.etsy.com/shop/pocketthoughts/

*Weird Mask – http://www.weirdmask.com/

*Neither Nor Zine Distro – https://neithernorzinedistro.com

*Crash Reynolds – https://utopiabycrash.wixsite.com/hello

*Junky Comics – https://www.instagram.com/junkycomics/

*Wasted Ink Zine Distro – https://linktr.ee/WIZD

*Concrete Queers – https://www.instagram.com/concretequeers/

*Antek – https://www.etsy.com/au/shop/pleasetakeonebooks

*Gillterwurst Zine Distro – https://www.facebook.com/GlitterWurstZines/

*Zine Gang Distro – https://zinegang.home.blog

*Emily N3ver – https://www.instagram.com/emily_n3ver/

*Sticky Institute – https://stickyinstitute.com

*Demon Strips – https://linktr.ee/demonstrips

*Weirdo Brigade – https://linktr.ee/WeirdoBrigade

*Anna Gecko – https://oleandrsstudio.carrd.co

*Sticker Robot – https://stickerobot.com

*Crapandemic – https://crapandemic.storenvy.com

*Broken Pencil – https://brokenpencil.com

*Punk Bird – https://www.instagram.com/punkbird352/

*Sober Bob – https://www.instagram.com/soberbobmonthly/

*George Rex – https://www.georgerexcomics.com

*Pioneers Press – https://www.instagram.com/pioneerspress/

*Habitual Novelties – https://linktr.ee/habnopubco

*Utter Zines – https://ko-fi.com/utterzine

*Small Potatoes – https://seagreenzines.com/2017/11/24/zine-review-small-potatoes-issue-1/

*Selkie Pub – https://linktr.ee/selkiepubzines

*Cui Zines – https://www.instagram.com/cuishirts/

*BluRaven – https://bchcomix.com

*Allie of Warglitter – https://www.etsy.com/au/shop/Warglitter

*Hella Positive – https://hellapositive.com

*Zine O Matic – https://www.zineomatic.com

*Twenty-Two Zines – https://linktr.ee/twentytwozines

*Vlasinda – https://linktr.ee/vlaSINda

seagreenzines@gmail.com

https://seagreenzines.carrd.co

Thank you so much for watching and for support in all forms.

Channel Art by Latibule: https://latibuleart.carrd.co